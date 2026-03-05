صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے گینگ ریپ ،مقدمہ درج، ایک ملزم گر فتار

  • گوجرانوالہ
خاتون سے گینگ ریپ ،مقدمہ درج، ایک ملزم گر فتار

(س )بیمار چوزے واپس کرنے آئی توملزموں نے دھوکے سے زیادتی کی

غازی آباد (نمائندہ خصوصی)بائی پاس کے قریب خاتون سے گینگ ریپ ،مقدمہ درج، ایک ملزم گر فتار ، عبد اﷲٹاؤن چیچہ وطنی کے رہائشی گل محمد کی بیٹی (س، ب ) نے گھر پر مرغیاں پال رکھی تھیں جو عبد اﷲ ٹاؤن کے قریب رمضان کے فارم سے چوزے لینے گئی تو ملزم نے بیمار چوزے دیدیئے جو واپس کرنے آئی تو رمضان اور دو نا معلوم ملزم اسے دھوکے سے کمرے میں لے گئے جہاں تینوں نے اسے باری بار ی زیادتی کا نشانہ بنایا، خاتون کے شور پر ریسکیو 15 پرکال کی گئی تو تھا نہ سٹی پولیس نے ایک ملزم رمضان کو گر فتار کر لیا اورمقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس مفرور ملزموں کی گرفتار ی کیلئے بھی چھاپے مار رہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

وہاڑی : 7 کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمیں منظور

ڈی پی او نے پولیس افسروں کو انعامات سے نوازا

10کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے میں دستیاب : امجد منیر

ایم ڈی اے کی ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی

وہاڑی میں مردہ گوشت فروخت کرنے والے گرفتار

شہری کی فصل برباد کرنے پر 2 افراد کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی