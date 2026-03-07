صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مبینہ مقابلے ،2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار

  • گوجرانوالہ
مبینہ مقابلے ،2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار

پاکپتن، اوکاڑہ(نمائندہ دنیا، خبرنگار)پاکپتن اور اوکاڑہ میں دو مبینہ پولیس مقابلوں میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتارکرلئے گئے ، دونوں کے دو ساتھی فرار ہوگئے ۔ چکبیدی پولیس نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو رکنے کی بجائے فرار ہو گئے ۔

تعاقب پر پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی ۔فائرنگ تبادلہ رکنے پر ڈاکو اظہرزخمی حالت میں پڑا ملا، جبکہ دوسرا ساتھی فرار ہو گیا۔اوکاڑہ کے تھانہ راوی کی حدود میں شہری کو لوٹ کر فرار ہونے والے ڈاکوؤں کا پل جوئیہ آبادی کے قریب پولیس سے مقابلہ ہوگیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو نواز اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوگیا جسے پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کرلیا، اس کا ساتھی فرار ہوگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو