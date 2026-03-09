صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری آر ٹی اے منڈی بہاؤالدین نے نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا

  گوجرانوالہ
پھالیہ (نامہ نگار)سیکرٹری آر ٹی اے منڈی بہاؤالدین نے نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا،

حالیہ پٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر منڈی بہاؤالدین سے اسلام آباد نان اے سی کا کرایہ 700 منڈی بہاؤالدین سے اسلام آباد اے سی 1300 ٹیوٹا منڈی بہاؤالدین سے اسلام آباد اے سی بس 1000 منڈی بہاؤالدین تا میانوالی سے سی کوسٹر 1300 جبکہ منڈی بہاؤالدین سے چکوال کوسٹر 900 منڈی بہاؤالدین تا ملتان اے سی بس 1700منڈی بہاؤالدین تا فیصل آباد کوسٹر 1130منڈی بہاؤالدین تا سرگودھا سے سی بکسہ 500 منڈی بہاؤالدین تا ہیڈ فقیریاں ویگن 250منڈی بہاؤالدین تا گوجرہ ویگن 170 منڈی بہاؤالدین تا گجرات ویگن350 منڈی بہاؤالدین تا پھالیہ ویگن 120منڈی بہاؤالدین تا راولپنڈی ویگن 700 منڈی بہاؤالدین تا لاھور اے سی بس1500منڈی بہاؤالدین تا سرگودھا ویگن 450 منڈی بہاؤالدین تا میر پور ویگن600 منڈی بہاؤالدین تا جہلم ویگن 300 منڈی بہاؤالدین تا پنڈ دادنخان ویگن450 منڈی بہاؤالدین تا منڈی بہاؤالدین تا میانوال رانجھا ویگن 220 منڈی بہاؤالدین گوہڑ ویگن 220 منڈی بہاؤالدین تا ملکوال 230منڈی بہاؤالدین تا کھاریاں مزدا بس 370منڈی بہاؤالدین تا بھیروال 330 منڈی بہاؤالدین تا گوجرانوالہ ویگن 500 منڈی بہاؤالدین تا حافظ آباد ویگن 450 منڈی بہاؤالدین تا لاھور اے سی بکسہ 1100 منڈی بہاؤالدین تا صادق آباد 2500 مقرر کر دیا جو 7مارچ سے لاگوہو گیا ہے ۔

 

