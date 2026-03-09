سیکرٹری آر ٹی اے منڈی بہاؤالدین نے نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا
پھالیہ (نامہ نگار)
حالیہ پٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر منڈی بہاؤالدین سے اسلام آباد نان اے سی کا کرایہ 700 منڈی بہاؤالدین سے اسلام آباد اے سی 1300 ٹیوٹا منڈی بہاؤالدین سے اسلام آباد اے سی بس 1000 منڈی بہاؤالدین تا میانوالی سے سی کوسٹر 1300 جبکہ منڈی بہاؤالدین سے چکوال کوسٹر 900 منڈی بہاؤالدین تا ملتان اے سی بس 1700منڈی بہاؤالدین تا فیصل آباد کوسٹر 1130منڈی بہاؤالدین تا سرگودھا سے سی بکسہ 500 منڈی بہاؤالدین تا ہیڈ فقیریاں ویگن 250منڈی بہاؤالدین تا گوجرہ ویگن 170 منڈی بہاؤالدین تا گجرات ویگن350 منڈی بہاؤالدین تا پھالیہ ویگن 120منڈی بہاؤالدین تا راولپنڈی ویگن 700 منڈی بہاؤالدین تا لاھور اے سی بس1500منڈی بہاؤالدین تا سرگودھا ویگن 450 منڈی بہاؤالدین تا میر پور ویگن600 منڈی بہاؤالدین تا جہلم ویگن 300 منڈی بہاؤالدین تا پنڈ دادنخان ویگن450 منڈی بہاؤالدین تا منڈی بہاؤالدین تا میانوال رانجھا ویگن 220 منڈی بہاؤالدین گوہڑ ویگن 220 منڈی بہاؤالدین تا ملکوال 230منڈی بہاؤالدین تا کھاریاں مزدا بس 370منڈی بہاؤالدین تا بھیروال 330 منڈی بہاؤالدین تا گوجرانوالہ ویگن 500 منڈی بہاؤالدین تا حافظ آباد ویگن 450 منڈی بہاؤالدین تا لاھور اے سی بکسہ 1100 منڈی بہاؤالدین تا صادق آباد 2500 مقرر کر دیا جو 7مارچ سے لاگوہو گیا ہے ۔