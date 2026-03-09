یاسر یعقوب سیٹھی کا افطار ڈنر
گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار )سی ای او سیٹھیز سٹور یاسر یعقوب سیٹھی نے دوست احباب کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا ۔
معزز مہمانوں کا استقبال یاسر یعقوب سیٹھی، خان دلاور خان، عثمان ریاض، نعمان شفیع بٹ، سلمان علی نوید، اِذن یاسر سیٹھی اور شہزل یاسر سیٹھی نے کیا۔افطار ڈنر میں سابق ایم پی اے ناصر محمود، بریگیڈیئر سکندر حیات ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب، صدر گجرات چیمبر احمد حسن مٹو، سیکرٹری گجرات جمخانہ خرم الطاف بھٹی، علامہ اظہر عطاری، سابق سیکرٹری گجرات جمخانہ طارق بلال ملک، چوہدری رخسار میلو، چوہدری افتخار احمد (چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن یوکے )ودیگر شریک ہوئے ۔