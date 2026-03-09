صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یاسر یعقوب سیٹھی کا افطار ڈنر

  • گوجرانوالہ
یاسر یعقوب سیٹھی کا افطار ڈنر

گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار )سی ای او سیٹھیز سٹور یاسر یعقوب سیٹھی نے دوست احباب کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا ۔

معزز مہمانوں کا استقبال یاسر یعقوب سیٹھی، خان دلاور خان، عثمان ریاض، نعمان شفیع بٹ، سلمان علی نوید، اِذن یاسر سیٹھی اور شہزل یاسر سیٹھی نے کیا۔افطار ڈنر میں سابق ایم پی اے ناصر محمود، بریگیڈیئر سکندر حیات ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب، صدر گجرات چیمبر احمد حسن مٹو، سیکرٹری گجرات جمخانہ خرم الطاف بھٹی، علامہ اظہر عطاری، سابق سیکرٹری گجرات جمخانہ طارق بلال ملک، چوہدری رخسار میلو، چوہدری افتخار احمد (چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن یوکے )ودیگر شریک ہوئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عظیم پورہ فلائی اوور سمیت 2ارب کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز

خواتین کا جمہوریت میں نمایاں کردار رہا، وزیراعلیٰ

جنگی صورتحال سے پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے ،گورنرسندھ

الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 9ہزار راشن تقسیم

خواتین آج بھی ظلم ،جبراور ناانصافی کا شکار، زین شاہ

عالمی طاقتیں جنگ نہیں مذاکرات کوفروغ دیں،سنی تحریک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی