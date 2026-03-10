صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید قریب آ تے ہی بازاروں‘ شاپنگ پلازوں میں رش

  • گوجرانوالہ
عید قریب آ تے ہی بازاروں‘ شاپنگ پلازوں میں رش

دکانداروں نے قیمتیں بڑھا دیں ‘ خواتین و حضرات اور بچے خریداری میں مصروف

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)عید الفطر کی آمد کے پیش نظر مارکیٹوں،بازاروں،شاپنگ پلازوں میں رات گئے تک رش رہنے لگا۔ملبوسات، جیولری، میک اپ ،جوتوں،مہندی ،چوڑیوں سمیت دیگر دکانوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ، دکانداروں نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ۔عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی مرد،خواتین اور بچوں نے خریداری کیلئے مارکیٹوں ،بازاروں اور شاپنگ پلازوں کا رخ کر لیا جہاں سے وہ عید کیلئے نئے کپڑے ،جوتے اور دیگر سامان خرید رہے ہیں۔رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو گیا ہے ۔خواتین مختلف سٹالز اور برانڈ کی دکانوں سے کڑھائی والے کپڑے خرید رہی ہیں۔ اسکے علاوہ مصنوعی جیولری،چوڑیوں ،میک اپ اور مہندی کی دکانوں پر خواتین کا رش نظر آرہا ہے ۔ دوسری طرف مرد وں نے بھی عید کیلئے کپڑے اور جوتے خریدنا شروع کر د ئیے‘بچے بھی خریداری میں مصروف ہیں۔ شہر یوں کا کہنا ہے کہ دکانداروں نے خود ساختہ طور پر قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جسکے باعث خریداری مشکل ہو گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

609ملین روپے کی لاگت سے جناح برج کی بہتری اور بحالی کامنصوبہ مکمل

آوارہ کتوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ

میئر کاگل پلازہ متاثرین کے خصوصی بازار کا دورہ

یوم علیؓ اورجمعۃ الوداع پرفول پروف سکیورٹی کی ہدایت

رمضان اصلاحِ نفس اور معاشرتی تبدیلی کا مہینہ ، منعم ظفر

ایس بی سی اے کوشہری کی درخواست پرفیصلہ کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس