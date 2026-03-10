عید قریب آ تے ہی بازاروں‘ شاپنگ پلازوں میں رش
دکانداروں نے قیمتیں بڑھا دیں ‘ خواتین و حضرات اور بچے خریداری میں مصروف
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)عید الفطر کی آمد کے پیش نظر مارکیٹوں،بازاروں،شاپنگ پلازوں میں رات گئے تک رش رہنے لگا۔ملبوسات، جیولری، میک اپ ،جوتوں،مہندی ،چوڑیوں سمیت دیگر دکانوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ، دکانداروں نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ۔عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی مرد،خواتین اور بچوں نے خریداری کیلئے مارکیٹوں ،بازاروں اور شاپنگ پلازوں کا رخ کر لیا جہاں سے وہ عید کیلئے نئے کپڑے ،جوتے اور دیگر سامان خرید رہے ہیں۔رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو گیا ہے ۔خواتین مختلف سٹالز اور برانڈ کی دکانوں سے کڑھائی والے کپڑے خرید رہی ہیں۔ اسکے علاوہ مصنوعی جیولری،چوڑیوں ،میک اپ اور مہندی کی دکانوں پر خواتین کا رش نظر آرہا ہے ۔ دوسری طرف مرد وں نے بھی عید کیلئے کپڑے اور جوتے خریدنا شروع کر د ئیے‘بچے بھی خریداری میں مصروف ہیں۔ شہر یوں کا کہنا ہے کہ دکانداروں نے خود ساختہ طور پر قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جسکے باعث خریداری مشکل ہو گئی ہے ۔