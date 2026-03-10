پٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر تاجروں ، صنعتکاروں کو تشویش
پیداواری لاگت بڑھے گی ‘صنعت،زراعت، گھریلو صارفین شدید متاثر ہونگے :رہنما
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا طوفان برپا کرے گا پیداواری لاگت بڑھے گی صنعت،زراعت، گھریلو صارفین سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شدید متاثر ہوں گے ،پٹرول و ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ مہنگائی نے عوامی حلقوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ۔صنعتی و تجارتی تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں ایران اسرائیل جنگ کو بہانہ بنا کر مہنگائی کا طوفان برپا کیا جا رہا ہے ، ملک میں پٹرولیم مصنوعات کے مناسب ذخائر موجود ہونے کے باوجود قیمتوں میں اضافہ کرنا عام شہری پر اضافی بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے ۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ براہِ راست اور بالواسطہ طور پر معیشت کے تقریباً تمام شعبوں کو متاثر کرتا ہے ، ٹرانسپورٹ، بسوں، ویگنوں اور رکشوں کے کرایوں میں اضافے سے روزانہ سفر کرنیوالے لاکھوں شہری متاثر ہوتے ہیں۔اشیائے خورونوش کی قیمتیں بھی بڑھنے کا خدشہ ہے ۔زراعت کا شعبہ بھی اس اضافے سے محفوظ نہیں رہتا۔ رہنمائوں کا کہنا ہے کہ ایندھن مہنگا ہونے سے صنعتی لاگت میں اضافہ ہوگا جس کے نتیجے میں تیار شدہ مصنوعات مہنگی ہو سکتی ہیں۔