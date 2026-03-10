صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب کنارے 3 دیہات کی اراضی دریا برد ہونے کا خدشہ

  • گوجرانوالہ
چناب کنارے 3 دیہات کی اراضی دریا برد ہونے کا خدشہ

علاقہ مکینوں کا احتجاج ،خواتین کی سرکوبی‘ ریت نکالنے کا ٹھیکہ منسوخ کرنیکا مطالبہ

گجرات(سٹی رپورٹر )چناب کے دہانے تین دیہات کی 2500ایکڑ اراضی دریا برد ہونے کا خدشہ ، لنگے ، چک گل اور نواں لوک کے لوگوں کااحتجاج شدت اختیار کر گیا ،خواتین کی سینہ کوبی ،وزیر اعلیٰ مریم نواز سے زمینوں اور فصلوں کے تحفظ کی اپیل کر دی ۔ علاقہ مکینوں نے ریت کے ٹھیکیدار اور محکمہ معدنیات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دی ، ان کاکہنا تھا کہ چک گل سے لنگے تک بچے غیر محفوظ ہو گئے ہیں، آبادی کے درمیان سے ریت کی ٹرالیاں اور ڈمپروں کے گزرنے سے سڑکیں’رقبے اور گھر تباہ ہو رہے ہیں ، خواتین نے وزیراعلیٰ سے مذکورہ بلاک کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ اس حوالے سے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریت کے ٹھیکہ کو کینسل کر کے زمینوں ’راستوں’بچوں کی زندگیاں محفوظ بنائیں۔ حافظ امتیاز احمد ، شاہد اسلم بٹ اور دیگر نے بتایا کہ ریت نکالنے سے چناب کے پانی کا رُخ ہماری زمینوں کی جانب مُڑ جائے گا اور زمینیں دریا بُرد ہو جائیں گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

قلعہ کہنہ قاسم باغ بحالی، 50 کروڑ کے اضافی فنڈز جاری

جنگ ،غیر معمولی اقدامات وقت کا تقاضا ہیں : ثاقب خورشید

پاک فوج ملکی سلامتی کی ضامن قوم کو فخر ہے : عثمان طاہر جپہ

چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری نقدی و سامان سے محروم

آئل ٹینکر کی موٹرسائیکل کو ٹکر خاتون جاں بحق ، 2 بچے زخمی

ٹرانس جینڈر زکے گرو کی خاتون سے زیادتی، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس