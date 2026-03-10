چناب کنارے 3 دیہات کی اراضی دریا برد ہونے کا خدشہ
علاقہ مکینوں کا احتجاج ،خواتین کی سرکوبی‘ ریت نکالنے کا ٹھیکہ منسوخ کرنیکا مطالبہ
گجرات(سٹی رپورٹر )چناب کے دہانے تین دیہات کی 2500ایکڑ اراضی دریا برد ہونے کا خدشہ ، لنگے ، چک گل اور نواں لوک کے لوگوں کااحتجاج شدت اختیار کر گیا ،خواتین کی سینہ کوبی ،وزیر اعلیٰ مریم نواز سے زمینوں اور فصلوں کے تحفظ کی اپیل کر دی ۔ علاقہ مکینوں نے ریت کے ٹھیکیدار اور محکمہ معدنیات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دی ، ان کاکہنا تھا کہ چک گل سے لنگے تک بچے غیر محفوظ ہو گئے ہیں، آبادی کے درمیان سے ریت کی ٹرالیاں اور ڈمپروں کے گزرنے سے سڑکیں’رقبے اور گھر تباہ ہو رہے ہیں ، خواتین نے وزیراعلیٰ سے مذکورہ بلاک کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ اس حوالے سے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریت کے ٹھیکہ کو کینسل کر کے زمینوں ’راستوں’بچوں کی زندگیاں محفوظ بنائیں۔ حافظ امتیاز احمد ، شاہد اسلم بٹ اور دیگر نے بتایا کہ ریت نکالنے سے چناب کے پانی کا رُخ ہماری زمینوں کی جانب مُڑ جائے گا اور زمینیں دریا بُرد ہو جائیں گی ۔