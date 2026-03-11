حافظ آباد :خانقاہ ڈوگراں موٹر وے روڈ پر شجر کاری کا آغاز
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )حافظ آباد میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ جنگلات کی جانب سے خانقاہ ڈوگراں موٹر وے روڈ پر شجر کاری کا آغاز کر دیا گیا۔
اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری ،ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف ،ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر ظہیر احمد،ڈی ایف او نعیم عاشق،ایس ڈی او ریاض احمد،محکمہ جنگلات کے اسسٹنٹ قمر کمبوہ ،فاریسٹ انسپکٹر ساجد حسین نے خانقاہ ڈوگراں شوگر ملز روڈ پر پودے لگا ئے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی ہدایت پر 39کلو میٹر موٹر وے رابطہ سڑک پر خصوصی طور پر 13ہزار پودے لگائے جائینگے ۔