صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :خانقاہ ڈوگراں موٹر وے روڈ پر شجر کاری کا آغاز

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :خانقاہ ڈوگراں موٹر وے روڈ پر شجر کاری کا آغاز

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )حافظ آباد میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ جنگلات کی جانب سے خانقاہ ڈوگراں موٹر وے روڈ پر شجر کاری کا آغاز کر دیا گیا۔

 اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری ،ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف ،ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر ظہیر احمد،ڈی ایف او نعیم عاشق،ایس ڈی او ریاض احمد،محکمہ جنگلات کے اسسٹنٹ قمر کمبوہ ،فاریسٹ انسپکٹر ساجد حسین نے خانقاہ ڈوگراں شوگر ملز روڈ پر پودے لگا ئے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی ہدایت پر 39کلو میٹر موٹر وے رابطہ سڑک پر خصوصی طور پر 13ہزار پودے لگائے جائینگے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو افسروں کی کارکردگی ،اجلاس طلب کرنیکا اعلان

مجالس اور جلوسوں کے انتظامات اور سکیورٹی اقدامات کا جائزہ

ڈی پی او آفس سرگودھا میں کھلی کچہری کا انعقاد

ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور کا دورہ

میانوالی نے شہر میں غیر قانونی تعمیرات کیخلاف انفورسمنٹ آپریشن

پولیس کی کاروائی 100 لیٹر شراب برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی