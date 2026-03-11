صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اہلکارو ں کا تشدد ، سول ہسپتال وزیر آ باد میں ہڑتال

  • گوجرانوالہ
پولیس اہلکارو ں کا تشدد ، سول ہسپتال وزیر آ باد میں ہڑتال

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سول ہسپتال وزیرآباد میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے ہڑتال کر دی،

ہڑتال کی وجہ پولیس تھانہ سٹی وزیرآباد کے اہلکاروں کی جانب سے ڈیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ ہتک آمیز رویہ اور دست درازی بتایا جا رہا ہے جبکہ پولیس نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ، ہڑتال کی وجہ سے علاج کے لیے ہسپتال آئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا رہا، مریض نجی ہسپتالوں میں جانے پر مجبور ہو گئے ، پانچ گھنٹے بعد اعلیٰ حکام کی مداخلت پر ایمرجنسی سروسز بحال کر دی گئی۔ سول ہسپتال وزیرآباد میں تعینات ڈیوٹی ڈاکٹر سے پولیس کی جانب سے مبینہ دست درازی اور ہتک آمیز رویہ پر ڈاکٹرز و پیرا میڈیکل سٹاف نے ایمرجنسی اور دیگر شعبہ جات مکمل بند کر د ئیے ، ایمرجنسی میں تعینات ڈیوٹی ڈاکٹر رانا فرحان نے الزام لگایا کہ وہ ایمرجنسی میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ پولیس تھانہ سٹی وزیرآباد کے اہلکاروں نے نہ صرف ان سے بدسلوکی کی بلکہ دست درازی کی ،

اس دوران ڈپٹی میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سعد اعظم انہیں چھڑوانے کے لیے آئے تو ان کو بھی زدوکوب کیا اور دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک ذمہ دار وں کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی ہڑتال جاری رہے گی۔ دوسری جانب پولیس تھانہ سٹی کے ایس ایچ او علی حسنین باجوہ نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ۔ رات گئے سی او ہیلتھ ڈاکٹر عمر شریف راٹھور،پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے ڈسٹرکٹ صدر ڈاکٹر جمال ناصر ،ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت اے ایس پی فراست اللہ خان اور اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد جواد حسین پیر زادہ نے طویل مذاکرات کرتے ہوئے ایمرجنسی سروس کو 5گھنٹے بعد بحال کر ا دیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق معاملے کی آزادانہ تحقیقات کر ائی جائے گی جس کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یوم علیؓ کے سلسلے میں سالڈویسٹ کے انتظامات مکمل

ترقیاتی کاموں پر دہرا معیار نہیں ہونا چاہیے ،مرتضیٰ وہاب

پاکستان ، بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے پیچھے بھارت ملوث رہا،گورنر

یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کیلئے 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات

گورنر ہاؤس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے متعلق درخواست نمٹادی

گلشن حدید میں پانی کا مسئلہ مستقل حل کیا جائے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی