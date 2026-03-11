شیخ شاہکاز اسلم کی جانب سے مفت ادویات کیلئے اوپن چیک کا عطیہ
گجرات(سٹی رپورٹر )چیئرمین نشانِ حیدر گروپ ،سابق نائب ناظم میونسپل کمیٹی کنجاہ شیخ شاہکاز اسلم نے بیوگان ، یتیم بچوں اور ضرورت مند مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی کی غرض سے انجمن بہبودی مریضاں میجر شبیر شریف شہید ہسپتال کنجاہ کیلئے اوپن چیک کا عطیہ پیش کیا۔
اس موقع پر شیخ شاہکار اسلم نے اعلان کیا کہ انجمن کو جتنی ضرورت ہو اوپن چیک کو اسی کے مطابق پر کر لیا جائے ۔ انجمن کے ذمہ دار وں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یہ امانت حقدار مریضوں تک پوری دیانت کے ساتھ پہنچائی جائے گی ۔