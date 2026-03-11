صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میر ے سیاسی فیصلے مستقبل میں سمجھ آ ئینگے :عابد رضا

  • گوجرانوالہ
میر ے سیاسی فیصلے مستقبل میں سمجھ آ ئینگے :عابد رضا

گجرات (نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ ن گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر ، سابق ممبر قومی اسمبلی عابد رضا نے کہا ہے کہ۔۔۔

سال 2018 ء اور 2024 ء میں ہونے والے انتخابات متنازعہ تھے ، گجرات حساس اور متنازعہ ضلع ہے ، حسین الٰہی کو 61 ہزار ووٹ ، خالد اصغر گھرال کو 30 ہزار ووٹ ملے جبکہ 8 ہزار اور 14 ہزار ووٹ لینے والوں کو وزیر بنا دیا گیا جن کو اصل ووٹ پڑے وہ بھاگ گئے ، چوہدری الیاس کی مخالفت جھوٹ بولنے پر کی ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیرہ کوٹلہ پر صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ، عابد رضا کا کہنا تھا کہ مدد علی شاہ اور اعجاز رنیاں سے کوئی مخالفت نہیں ، وہ تیسرے ، چوتھے درجے کے سیاسی امیدوار ہیں ، علی وڑائچ کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ پارٹی ٹکٹ تقسیم کرتے وقت کرے گی ، میں کسی کو امیدوار بننے سے نہیں روک سکتا ، ہر حلقے میں گنجائش ہونی چاہیے ، انہوں نے کہا کہ میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق گجرات کی سیاست کرتا ہوں ، میرے کیے گئے فیصلے آئندہ سالوں میں سمجھ میں آئیں گے کہ میں نے درست اقدامات کیے ، 8 فروری 2024 ء کے بعد سٹینڈ لیا ، گجرات کو ٹھیک کرنے کیلئے جدوجہد جاری رکھوں گا ، عوامی سیاست بحال کرنے میں کردار ادا کروں گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

یوم علی ؓ پر جلوسوں ، مجالس کیلئے سکیورٹی پلان مرتب:ڈی سی

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اہم امور،منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ

ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار بڑھائی جائے :ایم ڈی واسا

ڈی سی کا نگہبان رمضان بازار کا دورہ،سہولیات کاجائزہ

ڈی سی،ڈی پی او کایوم علی ؓ کے جلوس کے روٹ کامعائنہ

اسسٹنٹ کمشنر کا یوم علی ؓ کے جلوس کی سکیورٹی کاجائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی