میر ے سیاسی فیصلے مستقبل میں سمجھ آ ئینگے :عابد رضا
گجرات (نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ ن گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر ، سابق ممبر قومی اسمبلی عابد رضا نے کہا ہے کہ۔۔۔
سال 2018 ء اور 2024 ء میں ہونے والے انتخابات متنازعہ تھے ، گجرات حساس اور متنازعہ ضلع ہے ، حسین الٰہی کو 61 ہزار ووٹ ، خالد اصغر گھرال کو 30 ہزار ووٹ ملے جبکہ 8 ہزار اور 14 ہزار ووٹ لینے والوں کو وزیر بنا دیا گیا جن کو اصل ووٹ پڑے وہ بھاگ گئے ، چوہدری الیاس کی مخالفت جھوٹ بولنے پر کی ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیرہ کوٹلہ پر صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ، عابد رضا کا کہنا تھا کہ مدد علی شاہ اور اعجاز رنیاں سے کوئی مخالفت نہیں ، وہ تیسرے ، چوتھے درجے کے سیاسی امیدوار ہیں ، علی وڑائچ کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ پارٹی ٹکٹ تقسیم کرتے وقت کرے گی ، میں کسی کو امیدوار بننے سے نہیں روک سکتا ، ہر حلقے میں گنجائش ہونی چاہیے ، انہوں نے کہا کہ میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق گجرات کی سیاست کرتا ہوں ، میرے کیے گئے فیصلے آئندہ سالوں میں سمجھ میں آئیں گے کہ میں نے درست اقدامات کیے ، 8 فروری 2024 ء کے بعد سٹینڈ لیا ، گجرات کو ٹھیک کرنے کیلئے جدوجہد جاری رکھوں گا ، عوامی سیاست بحال کرنے میں کردار ادا کروں گا ۔