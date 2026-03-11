لدھیوالہ وڑائچ:زائد المیعاد انجکشن سے کمسن بچی جاں بحق
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )پپناکھہ میں میڈیکل سٹور مالک کی جانب سے زائد المیعاد انجکشن لگانے سے اڑھائی بچی کی حالت غیر ہو گئی،
باپ گوندانوالہ میڈیکل کالج ہسپتال ایمرجنسی میں لے گیا جہاں ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی اطلاع ملتے ہی عطائی سٹور بند کر کے فرار ہو گیا ،ورثا سراپا احتجاج بن گئے ۔ تفصیل کے مطابق نواں پنڈ کا رہائشی ارسلان اپنی سالہ بیٹی انابیہ کو کھانسی زکام کی دوا لانے کیلئے پپناکھہ میں میڈیکل سٹور پر لے گیا جہاں سٹور مالک شاہد نے بچی کو زائد المیعاد انجکشن لگا دیا جس سے بچی کے ناک اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، بیٹی کی حالت بگڑنے پر ارسلان اسے گوندانوالہ میڈیکل کالج ہسپتال کی ایمرجنسی میں لے گیا جہاں ڈاکٹرز نے معائنہ کرنے کے بعد انابیہ کی 30 منٹ پہلے انتقال کی تصدیق کر دی، بچی کی ہلاکت کی اطلاع ملتے ہی عطائی شاہد میڈیکل سٹور بند کر کے فرار ہو گیا، جاں بحق بچی کے ورثا نے وزیراعلیٰ مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ زائد المیعاد انجکشن لگانے سے بیٹی کی موت کے ذمہ دار ملزم عطائی شاہد کو گرفتار کر کے سخت کارروائی کی جائے ۔