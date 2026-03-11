صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:زائد المیعاد انجکشن سے کمسن بچی جاں بحق

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ:زائد المیعاد انجکشن سے کمسن بچی جاں بحق

لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )پپناکھہ میں میڈیکل سٹور مالک کی جانب سے زائد المیعاد انجکشن لگانے سے اڑھائی بچی کی حالت غیر ہو گئی،

باپ گوندانوالہ میڈیکل کالج ہسپتال ایمرجنسی میں لے گیا جہاں ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی اطلاع ملتے ہی عطائی سٹور بند کر کے فرار ہو گیا ،ورثا سراپا احتجاج بن گئے ۔ تفصیل کے مطابق نواں پنڈ کا رہائشی ارسلان اپنی سالہ بیٹی انابیہ کو کھانسی زکام کی دوا لانے کیلئے پپناکھہ میں میڈیکل سٹور پر لے گیا جہاں سٹور مالک شاہد نے بچی کو زائد المیعاد انجکشن لگا دیا جس سے بچی کے ناک اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، بیٹی کی حالت بگڑنے پر ارسلان اسے گوندانوالہ میڈیکل کالج ہسپتال کی ایمرجنسی میں لے گیا جہاں ڈاکٹرز نے معائنہ کرنے کے بعد انابیہ کی 30 منٹ پہلے انتقال کی تصدیق کر دی، بچی کی ہلاکت کی اطلاع ملتے ہی عطائی شاہد میڈیکل سٹور بند کر کے فرار ہو گیا، جاں بحق بچی کے ورثا نے وزیراعلیٰ مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ زائد المیعاد انجکشن لگانے سے بیٹی کی موت کے ذمہ دار ملزم عطائی شاہد کو گرفتار کر کے سخت کارروائی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یوم علیؓ کے سلسلے میں سالڈویسٹ کے انتظامات مکمل

ترقیاتی کاموں پر دہرا معیار نہیں ہونا چاہیے ،مرتضیٰ وہاب

پاکستان ، بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے پیچھے بھارت ملوث رہا،گورنر

یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کیلئے 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات

گورنر ہاؤس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے متعلق درخواست نمٹادی

گلشن حدید میں پانی کا مسئلہ مستقل حل کیا جائے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی