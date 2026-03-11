رو زہ نفس پر قا بو پا نے اور قرب الٰہی کا بہترین ذریعہ:قاری آصف
راہوالی(نمائندہ دنیا ) علامہ قاری محمد آصف قادری نے کہا ہے کہ۔۔۔
رمضان بر کتو ں اور رحمتو ں کا مہینہ ہے یہ صبر،برداشت ،ایثاروہمدردی اور غمخوا ری کا حقیقی مظہر بھی ہے ، رو زہ نفس پر قا بو پا نے اور قرب الٰہی حاصل کر نے کا بہترین ذریعہ ہے ، خاتم المرسلین فخر موجودات کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ در حقیت تر بیت نفس ،تز کیہ باطن اور تطہیر قلب کا مظہر ہے ۔ انہو ں نے کہا کہ ماہ رمضان کے رو زے رکھنا غریبو ں مسکینوں کی مالی امداد کرنا مسلمان بھا ئیو ں کو اپنی خوشیو ں میں شامل کر نا سفید پوش لو گو ں کی ضرو ریا ت کا خیال رکھنا ہے سب چیزیں اﷲ تعالیٰ کے قرب کا مؤجب ہیں ۔