صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رو زہ نفس پر قا بو پا نے اور قرب الٰہی کا بہترین ذریعہ:قاری آصف

  • گوجرانوالہ
رو زہ نفس پر قا بو پا نے اور قرب الٰہی کا بہترین ذریعہ:قاری آصف

راہوالی(نمائندہ دنیا ) علامہ قاری محمد آصف قادری نے کہا ہے کہ۔۔۔

رمضان بر کتو ں اور رحمتو ں کا مہینہ ہے یہ صبر،برداشت ،ایثاروہمدردی اور غمخوا ری کا حقیقی مظہر بھی ہے ، رو زہ نفس پر قا بو پا نے اور قرب الٰہی حاصل کر نے کا بہترین ذریعہ ہے ، خاتم المرسلین فخر موجودات کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ در حقیت تر بیت نفس ،تز کیہ باطن اور تطہیر قلب کا مظہر ہے ۔ انہو ں نے کہا کہ ماہ رمضان کے رو زے رکھنا غریبو ں مسکینوں کی مالی امداد کرنا مسلمان بھا ئیو ں کو اپنی خوشیو ں میں شامل کر نا سفید پوش لو گو ں کی ضرو ریا ت کا خیال رکھنا ہے سب چیزیں اﷲ تعالیٰ کے قرب کا مؤجب ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یوم علیؓ کے سلسلے میں سالڈویسٹ کے انتظامات مکمل

ترقیاتی کاموں پر دہرا معیار نہیں ہونا چاہیے ،مرتضیٰ وہاب

پاکستان ، بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے پیچھے بھارت ملوث رہا،گورنر

یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کیلئے 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات

گورنر ہاؤس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے متعلق درخواست نمٹادی

گلشن حدید میں پانی کا مسئلہ مستقل حل کیا جائے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی