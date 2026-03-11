شمسی انڈر پاس کے قریب زیر تعمیر ہوٹل کی چھت گر گئی ،2افراد زخمی
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سول لائن کے علاقہ میں شمسی انڈر پاس کے قریب زیر تعمیر ہوٹل کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں ملبے تلے دب کر 2 افرادزخمی ہو گئے ۔
شمسی انڈر پاس کے قریب زیر تعمیر ہوٹل کی چھت گرنے سے طاہر اور احسان ملبے تلے دب گئے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ گئیں اور دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبے تلے دبے افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا ۔ریسکیوحکام کا کہنا تھا کہ جس عمارت کا حصہ منہدم ہوا ہے اس کا کچھ حصہ چند ماہ قبل ضلعی انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے دوران مسمار بھی کیا گیا تھا ۔