مویشی پال افراد کو جدید سہو لیات کیلئے اقدامات کر رہے :سیکرٹری لائیو سٹاک

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دُنیا )صوبائی سیکرٹری لائیو سٹاک احمدعزیز تارڑ نے کہاہے کہ۔۔۔

لائیو سٹا ک کی ترقی اور دودھ و گوشت کی پیداوار میں اضافہ کیلئے حکومت پنجاب بھر پور اقدامات کر رہی ہے ،جدید فارمنگ طریقوں کے فروغ ڈیری سیکٹر کی ترقی اور مویشی پال حضرات کو جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کو مزید مستحکم اور موثر بنایا جا رہا ہے ۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار حافظ آباد میں نشاط ڈیری فارم کے دورہ اور افسران کے اجلاس سے خطاب کر تے ہوئے کیا۔ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر عثمان طاہر ، ڈائریکٹر جنرل ایکسٹینشن ڈاکٹر سعید ندیم بدر بھی اس موقع پر موجود تھے ۔

 

