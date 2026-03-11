گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او محمد قاسم نے عہدے کا چارج سنبھال لیا
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نئے سی ای او محمد قاسم نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔
انہوں نے کمپنی کے افسر وں اور عملے سے ملاقات کی اور شہر میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔سی ای او جی ڈبلیو ایم سی نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ستھرا پنجاب کو عملی جامہ پہنانا اولین ترجیح ہے ۔ سی ای او جی ڈبلیو ایم سی نے مزید کہا کہ شہریوں کے تعاون کے بغیر صاف و شفاف شہر کا خواب پورانہیں ہو سکتا۔