ڈسکہ :مختلف واقعات میں خاتون اور بچے کیساتھ زیادتی ،ویڈیو وائرل
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)دو مختلف واقعا ت میں او باش ملزموں کی خاتون اور بچے کیساتھ زیادتی ، ویڈیو بناکر وائرل کردی۔
پہلے واقعہ میں ڈسکہ کی خاتون (گ)نے پولیس کودرخواست دی کہ شہباز نے اس کو کال کرکے بلایا اور گاڑی میں بیٹھا کر خالی پلاٹ میں لے گیاجہاں ملزم نے اس کیساتھ زیادتی کرڈالی۔ دوسرے واقعہ میں تھانہ موترہ کے علاقہ اوچیاں کھرولیاں کی خاتون صبا کے بیٹے کیساتھ اوباش ملزم ذیشان نے بدفعلی کی اور دوسرا ملزم فہد ویڈیو بناتارہا اور وائرل کردی، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔