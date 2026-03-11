صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :مختلف واقعات میں خاتون اور بچے کیساتھ زیادتی ،ویڈیو وائرل

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :مختلف واقعات میں خاتون اور بچے کیساتھ زیادتی ،ویڈیو وائرل

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)دو مختلف واقعا ت میں او باش ملزموں کی خاتون اور بچے کیساتھ زیادتی ، ویڈیو بناکر وائرل کردی۔

پہلے واقعہ میں ڈسکہ کی خاتون (گ)نے پولیس کودرخواست دی کہ شہباز نے اس کو کال کرکے بلایا اور گاڑی میں بیٹھا کر خالی پلاٹ میں لے گیاجہاں ملزم نے اس کیساتھ زیادتی کرڈالی۔ دوسرے واقعہ میں تھانہ موترہ کے علاقہ اوچیاں کھرولیاں کی خاتون صبا کے بیٹے کیساتھ اوباش ملزم ذیشان نے بدفعلی کی اور دوسرا ملزم فہد ویڈیو بناتارہا اور وائرل کردی، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سٹرکچر پلان روڈز:اراضی کے بدلے مفت تجارتی سہولت ختم کرنیکا فیصلہ

لوکل روڈ پروگرام: 79ارب سے 1530سکیموں پر کام شروع

وزیر توانائی سے جرمن ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات

خواجہ سعد رفیق سے المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے وفد کی ملاقات

واسا افسروں کی گاڑیوں کیلئے پٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50 فیصد کمی

سروسز:آپریشن تھیٹر میں مریض کی ویڈیو بنانے پر کشیدگی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی