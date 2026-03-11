صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر معاشی دبائو پڑیگا :احمد حسن

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر )صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری احمد حسن مٹو نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 55 روپے کے اچانک اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

 ان کا کہنا ہے کہ اس غیر متوقع اضافے کے بعد پاکستان میں ایندھن کی قیمتیں خطے کے بیشتر ممالک کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہو گئی ہیں، جس سے کاروبار، صنعتوں، ٹرانسپورٹرز، کسانوں اور عام شہریوں پر مزید معاشی دباؤ پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ خطے میں پیٹرول کی قیمتوں کے تقابلی جائزے کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تقریباً 321.17 روپے فی لیٹر (تقریباً 1.15 ڈالر) ہو چکی ہے جبکہ بھارت میں 94.77 بھارتی روپے (تقریباً 1.03 ڈالر)، سری لنکا میں 293 سری لنکن روپے (تقریباً 0.94 ڈالر) اور بنگلہ دیش میں 116 ٹکا (تقریباً 0.95 ڈالر) فی لٹر ہے ۔اس اضافے کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں نمایاں اضافہ، صنعتی پیداوار کی لاگت میں اضافہ ہوگا۔

 

