سیالکوٹ:ڈی سی کائونٹر غیر فعال ہو نے پر میگا سٹور سیل
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی ہدایت پر گرانفروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران گزشتہ روز ایک میگا سٹور سمیت دو دکانوں کو سربمہر کیا گیا۔
جبکہ 1932 چھاپوں کے دوران 37 گرانفروشوں کو ایک لاکھ 81 ہزار روپے جرمانے عائد کئے گئے ۔ چوبرجی چوک ڈسکہ روڈ سیالکوٹ پر واقع میگا سٹور کو غیر فعال ڈی سی کاؤنٹر اور ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے پر سر بمہر کیا گیا۔ ڈی سی کنٹرول روم 1718پر موصول شکایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل) نعیم بشیر نے اسسٹنٹ کمشنر صفدر شبیر کے ہمراہ میگا سٹور پر چھاپہ مارا۔