واپڈا یو نین کا ملازمین کو بلیک میل کرنے والے ٹولے کیخلاف کارروا ئی کا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دُنیا )آل پاکستان واپڈ ا ہائیڈروالیکٹرک لیبر یونین کا اجلاس منعقد ہوا جس میں حافظ آباد میں بلیک میلر ٹولہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا۔

کہ پہلے یہ ٹولہ جلالپور بھٹیاں اور پنڈی بھٹیاں میں ملازمین کو بلیک میل کرکے لاکھوں روپے بٹورچکا ہے اور اب یہ حافظ آباد میں گیپکو لازمین کو بلیک میل کرنے کے ساتھ ساتھ محکمانہ کاموں میں رکاوٹ ڈال رہاہے ۔اجلاس میں مطالبہ کیا گیا بدنام زمانہ بلیک میلر ٹولہ کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے اور دفاتر میں اس ٹولہ کے افراد کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے۔

