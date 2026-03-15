موٹروے پو لیس کی اوور لوڈنگ اور زائد کرایہ زیرو ٹارنس پالیسی
کامونکے (تحصیل رپورٹر )عیدالفطر کے موقع پر مسافروں کی بڑھتی آمد و رفت کے پیش نظر موٹروے پولیس نے نیشنل ہائی وے N-5 نارتھ زون، سیکٹر نارتھ IIIمیں اضافی کرایہ اور اوورلوڈنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی ۔
ذرائع کے مطابق ریجنل کمانڈر اور زونل کمانڈر کی ہدایت پر سیکٹر کمانڈر کی نگرانی میں تمام فیلڈ فارمیشنز کو پبلک سروس وہیکلز کی کڑی نگرانی کا حکم دیا گیا ہے ۔ موٹروے پولیس کی جانب سے ٹول پلازوں اور بس ٹرمینلز پر خصوصی بریفنگ بھی دی گئی ہے ۔