پردیسیوں کی گھروں کو واپسی ،بس اور ویگن اڈوں پر رش
تمام اڈوں پر عملہ تعینات ، زائد کرایہ کے حوالے سے شکایات سیل قائم کر دیا
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)فیکٹریوں ،بنگلوں اور دیگر نجی اداروں میں کام کرنے والے پردیسیوں کی گھروں کو واپسی شروع ہو گئی ۔ پیاروں کے ساتھ عید الفطر کی خوشیاں منانے کیلئے گوجرانوالہ جنرل بس سٹینڈ،نجی ویگن اڈوں پر مسافروں کا رش لگنا شروع ہو گیا ۔ عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی پردیسیوں نے آبائی علاقوں کی طرف رخ کر لیا ،پردیسی عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کیلئے آبائی علاقوں کو روانہ ہو رہے ہیں جبکہ بیشتر سرکاری ملازمین بھی چھٹی لے کر اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ۔جنر ل بس سٹینڈ سمیت تمام بس اڈوں پر مسافروں کا رش لگ گیا ہے ۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر تمام اڈوں پر سہولت سنٹر قائم کئے گئے ہیں جہاں مسافر زائد کرائے کے بارے شکایات درج کروا سکیں گے تما م اڈوں کے منیجرز اور مالکان کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ کرائے نامہ پر عملدر آمد کروائیں اور ڈرائیورز کرائے نامہ آویزاں کریں جبکہ تمام اڈوں پر محکمہ ٹرانسپورٹ کا عملہ بھی تعینات کر دیا گیا ہے ۔مسافروں کا کہنا تھا کہ کرائے بہت زیادہ ہیں اور گاڑیاں کم ہیں ،مجبورا گھر پہنچنے کیلئے زائد کرایہ دینا پڑتا ہے ۔