ذیشان عباس بھٹی کا صحافیوں اور اہم شخصیات کے اعزاز میں افطار ڈنر گوجرانوالہ 18 مارچ ، 2026

× گوجرانوالہ

پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )سیاسی و سماجی شخصیت میاں ذیشان عباس بھٹی نے صحافیوں اور شہر کی نمائندہ شخصیات کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا جہاں ان کے والد سابق کونسلر میاں نثار عباس بھٹی، صدر بار ایسوسی ایشن میاں ناظم عباس بھٹی اور میاں حسن نواز بھٹی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔

افطار ڈنر میں نیشنل پریس کلب کے صدر محمد نصراللہ خان، بانی سٹی پریس کلب ملک ناصر عباس ، کاروباری شخصیت چودھری اویس ارائیں ،پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر چودھری امداد مبارک لودھرا ،صدر مرکزی انجمن تاجران اسلم زاہد ،صدر انجمن تاجران غازی محمد شریف رزاقی، سابق نائب صدر بار میاں سلطان اصغر اعوان ،صرافہ بازار کے صدر نوید زرگر، انجمن صحافیاں کے صدر شیخ مبشر الحسن قادری ،سرپرست غضنفر عباس سیال ،سماجی شخصیت رانا عابد حسین کے علاوہ شہر کی اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی ۔