سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ اور گردونواح میں چائلڈ لیبر ایکٹ کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جارہی ہیں۔ غربت کے باعث ہوٹلوں اور ورکشاپو ں میں کم عمر بچے مزدوری کررہے ہیں ،معمولی معاوضے پر معصوم بچوں سے دن بھر کام لیا جارہا ہے ۔

سیالکوٹ شہر اور گردونواح کے علاقوں میں چائے کے ہوٹلوں اور ورکشاپوں میں کم عمر بچوں سے مزدوری کرائی جاتی ہے ۔ والدین غربت کے باعث بچوں کو کام پر بھیجتے ہیں۔ چائلڈ لیبر ایکٹ کی سرعام دھجیاں اڑائی جارہی ہیں، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے چائلڈ لیبر ایکٹ پر عملدر آمد کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

