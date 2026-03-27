نشہ آور گٹکا،سپاری کے ہزاروں ساشے برآمد ،سٹور مالک گرفتار

  • گوجرانوالہ
راہوالی(نمائندہ دنیا،نامہ نگار)تھانہ کینٹ پولیس نے فوڈ سیفٹی آفیسر گوجرانوالہ کی رپورٹ پر محلہ جمیل راہوالی کے جنرل سٹور سے مضر صحت نشہ آور گٹکا اور سپاری کے ہزاروں ساشے برآمد کرکے سٹور مالک کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

ایڈیشنل فوڈ سیفٹی آفیسر سلیمان جاوید بٹ کے مطابق انہوں نے ٹیم کے ہمراہ ملنے والی خفیہ اطلاع پر شرقی راہوالی کے محلہ جمیل پورہ کے ارسلان منیر کے جنرل سٹور پر چھاپہ مارا تو وہاں سے سٹور کیا ہوا نشہ آور گٹکا اور سپاری کے ہزاروں ساشے برآمد ہوئے ۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

میڈیکل کالج کی بس میں طالبات سے لوٹ مار،آئی جی کا نوٹس

ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن،واجبات کی عدم ادائیگی پر3ہفتوں میں جواب طلب

نالوں میں کچرا پھینکنے والوں کیخلاف سخت ایکشن لیں گے ، میئر

کاٹی وفد کی ایڈیشنل آئی جی سے ملاقات، سیکیورٹی پر تبادلہ خیال

اسمارٹ لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ،کاشف سعید شیخ

تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ماں جاں بحق، بیٹا زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ