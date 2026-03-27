گجرات چیمبر اور سکائے رائز انرجی میں معاہدے پر دستخط گوجرانوالہ 27 مارچ ، 2026

× گوجرانوالہ

گجرات (نامہ نگار )گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور سکائے رائز انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان ایک مفاہمتی یاداشت پر دستخط کئے گئے ۔

معاہدے کے مطابق سکائے رائز انرجی کی جانب سے ممبران گجرات چیمبر اور انکی فیملیز کو تمام اقسام کے ایئر کنڈیشنرز کی خریداری پر 15سے 20 فیصد رعایت، سولر مصنوعات کی خریداری پر 10 فیصد رعایت اور سروس پر 15 فیصد رعایت، صنعتی ڈیزل جنریٹرز (15کلو واٹ تا 1 میگاواٹ)کی خریداری پر 15فیصد رعایت، سیسلی پانی کی خریداری پر 25 فیصد رعایت دی جائے گی۔ معاہدے پر دستخط احمد حسن صدر گجرات چیمبر ، اختشام دوست چیئرمین سکائے رائز انرجی، علی اختشام ڈائریکٹر اور عثمان مظفر سیکرٹری جنرل نے کئے ۔اس موقع پر ناصر محمود گروپ لیڈر، اکرام افضل بٹ سینئر نائب صدر ، مرزا عدنان نائب صدر ، ایگزیکٹو ودیگر ممبران گجرات چیمبر موجود تھے ۔