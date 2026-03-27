غیر ملکی ایجنڈے پر بات کرنیوالوں کو ہٹا دیاجائے :امن کمیٹی

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر ) جو پاکستان کیخلاف اور غیر ملکی ایجنڈے پر بات کرتے ہیں انہیں عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے ۔ان خیالات کا اظہار امن کمیٹی کے عہدیداران اور مختلف مکاتب کے علما نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔

گوجرانوالہ پریس کلب میں غلام رضا نقوی صدر شیعہ علما کونسل گوجرانوالہ کی سربراہی میں علما نے پریس کانفرنس کی جس میں یوسف کھوکھر ممبر امن کمیٹی ،علی عباس نقوی ،چیئرمین تحفظ ازاداری کونسل کامونکی،علامہ کاظم ترابی ممبر امن کمیٹی، علامہ اکبر نقشبندی ناظم اعلی اتحاد علمائے کونسل خاور بخاری ممبر امن کمیٹی ،علامہ خالد محمود سرفرازی صدر جے یوآئی ودیگر موجود تھے ۔ علما کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی کیلئے تمام مکاتبِ فکر متحد ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ایران پر اسرائیلی و امریکی حملوں کے تناظر میں پاکستان میں بدامنی کو کامیاب نہیں ہونے دینگے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

جنرل ہسپتال :شعبہ امراضِ چشم جدید مشینری سے اپ گریڈ

رائیونڈ ہسپتال :1بیڈ پر 2مریضوں پر وزیر صحت برہم

سوشل سکیورٹی ہسپتال :سابق ڈی ایم ایس کی 3سالہ سروس ضبط

برائلر مزید مہنگاہونے کا خدشہ

مریم نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے قیام کاجائزہ

مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی:جاوید قصوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ