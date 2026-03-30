حافظ آباد :فون سنتا نوجوان ٹرین کی ٹکر سے جا ں بحق

  • گوجرانوالہ
پشاور سے کراچی جانے والی خان بابا ایکسپریس نے ٹکر مار دی ،موقع پر دم توڑ گیاپنڈی بھٹیاں کے قریب موٹروے پر کار کھمبے سے ٹکرا گئی ،سوار جاں کی بازی ہار گیا

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دُنیا )حافظ آباد میں مختلف حادثات میں2افراد جاں بحق ہوگئے ۔ پہلا حادثہ ٹھٹھہ کھوکھراں کے قریب پیش آیا جہاں نامعلوم نوجوان لائن کی پٹڑی کے ساتھ فون سنتاہوا جارہا تھا کہ اچانک اسے پشاور سے کراچی جانے والی خان بابا ایکسپریس نے ٹکر مار دی جس کے نتیجہ میں وہ موقع پر دم توڑ گیا۔دوسرا حادثہ پنڈی بھٹیاں کے قریب پیش موٹر وے ایم فور پر پیش آیا جہاں جنید نامی شخص کار میں سوار ہوکر فیصل آباد سے واپس آرہا تھا کہ ٹول پلازہ موٹروے کے قریب سائیڈ پر نصب پول سے اس کی گاڑی ٹکراگئی جس کے نتیجہ میں وہ شدید زخمی ہوگیا،اسے فوری ٹی ایچ کیوہسپتال لیجایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

عمارتوں کے ریکارڈ کی ڈیجیٹیلائزیشن تیز کرنے کی ہدایت

پارکوں میں آرگینگ کچرے سے کھاد پلانٹ کی تجویز

مرزا آدم خان روڈ کی تعمیر و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد

فائر سیفٹی اقدامات نہ کرنے پر متین پلازہ سربمہر

کلفٹن میں سپر اسٹور میں آتشزدگی،مشتبہ شخص زیرحراست

مختلف علاقوں میں گیس کی ترسیل اور پریشرمتاثر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس