مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ملازمین کی دفاتر بند کرنے کی دھمکی

  • گوجرانوالہ
حکومت 30 فیصد ڈسپیرٹی الائونس دے ،ایو انکشمنٹ کا نظام بحال کیا جائے :اسحاق میو

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سرکاری ملازمین کی تنظیم آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس (آگیگا) کے زیرِ اہتمام نکالی گئی احتجاجی ریلی میں واسا اتحاد یونین کی صدر محمد اسحاق میو کی قیادت میں شرکت، صدر محمد اسحاق نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پنجاب سرکاری ملازمین کو 30فیصد ڈسپریٹی الا ئو نس دے ،پنشن اصلاحات لیو انکشمنٹ 17.Aکا سابق نظام بحال کیا جائے ،عدالتوں سے ریگولر ہونے والے ملازمین کو ورک مین کرنے کا نوٹیفکیشن واپس لیا جائے ۔کنٹریکٹ ملازمین کو تاریخ تقرری سے ریگولر کیا جائے ۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کئے تو 31 مارچ کو لاہور میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا اور سرکاری دفاتر کی تالا بندی کی جائے گی۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

10 اپریل سے وساکھی فیسٹیول ،محکمہ داخلہ میں انتظامی جائزہ

جنرل ہسپتال شعبہ اطفال میں ایڈز سے آگاہی ورکشاپ

گورنر پنجاب سلیم حیدر سے لیگی رہنما ندیم پہلوان کی ملاقات

صوبائی وزیر کاحلقے کادورہ مسائل کاحل ترجیح:بلال یاسین

دنیا عالمی امن کیلئے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے :طاہر القادری

کامیابی کا راز صرف قرآن وسنت میں ہے :ڈاکٹر اشرف جلالی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس