صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عارفوالا:فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ، غیرمعیاری کھویا برآمد

  • گوجرانوالہ
عارفوالا:فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ، غیرمعیاری کھویا برآمد

کھویا کا نمونہ مقررہ معیار پر پورا نہیں اترا،صحت کیلئے مضر ہے : ڈپٹی ڈائریکٹر

عارفوالا،پاکپتن(تحصیل رپورٹر،خبرنگار)عارفوالا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چوک کالے پٹھان عارفوالہ میں واقع ایک کھویا یونٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کرا دی اور ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر نافذ کر دیا۔ کارروائی کے دوران موقع سے غیر معیاری کھویا اور متعلقہ سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی عمیر ستار کے مطابق لیبارٹری تجزیے میں کھویا کا نمونہ مقررہ معیار پر پورا نہیں اترا، رپورٹ میں بٹائرو ریفریکٹومیٹر ریڈنگ، نمی اور ملک فیٹ کی مقدار غیر معیاری پائی گئی، جس کی بنیاد پر اسے ملاوٹی اور انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیا گیا۔ حکام کے مطابق شہریوں کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مہمات کو مزید تیز کیا جا رہا ہے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عمیر ستار نے اس موقع پر کہا کہ ملاوٹ اور غیر معیاری خوراک کی تیاری و فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ، خلاف ورزی کے مرتکب عناصر کے خلاف بلاامتیاز سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آر پی او آفس میں میں کھلی کچہری

غیر قانونی و غیر ٹیکس شدہ سگریٹس کیخلاف کریک ڈاؤن

دفاتر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے ، کمشنر

میونسپل کارپوریشن نے 3ترقیاتی سکیموں کی منظوری دے دی

مختلف شادی ہالز کا اچانک معائنہ ، لاکھوں روپے جرمانہ

ٹریفک قوانین کو یقینی بنانے کیلئے ضلع بھر میں ناکہ بندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس