صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری تعلیمی بورڈ کا نئے ہال میں امتحانات ،سکیورٹی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
کمشنر کا پیپرز کی ترسیل اور تقسیم کو بورڈ کی پالیسی کے مطابق یقینی بنانے کا حکم

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سیکرٹری تعلیمی بورڈ پروفیسر رشید احمد بھٹی نے نئے تعمیر شدہ ملٹی پرپز ہال کا دورہ کیا اور وہاں منعقد ہونے والے امتحانات کے انتظامات اور سکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔معائنے کے دوران ریسرچ اینڈ کوآرڈی نیٹر آفیسر پروفیسر عاطف محمود تارڑ اور سکیورٹی آفیسر طارق غفور بھی سیکرٹری بورڈ کے ہمراہ تھے ۔علاوہ ازیں کمشنر/ چیئر مین تعلیمی بورڈ نوید حیدر شیرازی نے بھی تعلیمی بورڈ میں ملٹی پرپز ہال میں میٹرک (بوائز اینڈ گرلز) کے امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور امتحانی عمل کا جائزہ لیا۔دورے کے دوران کمشنر نے حاضری شیٹس، رول نمبر سلپس کے مطابق ترتیب د ئیے گئے سیٹنگ پلان، سوالیہ پرچوں اور جوابی کاپیوں کی جانچ پڑتال کی۔ انہوں نے پیپرز کی ترسیل اور تقسیم کو بورڈ کی پالیسی کے مطابق یقینی بنانے کا حکم دیا۔ کمشنر نے قائداعظم ڈویژنل پبلک سکول میں بھی امتحانی مرکز کا دورہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس