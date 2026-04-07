لاش رکھ کر احتجاج ، روڈ بلاک کر نے پر 56 افراد پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
پو لیس آ نے پر مظاہرین نے پتھرائو شروع کر دیا ، گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی

موترہ(نامہ نگار )روڈبلاک اور پولیس پارٹی پر حملہ کرنے پر56ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔تھانہ ستراہ پولیس کے مطابق اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے گوجرانوالہ روڈ کو رکاوٹیں لگاکربلا ک کیاہوا ہے‘پولیس موقع پر پہنچی تو حرمل خاں ‘جاوید‘پھول ‘شعیب‘’وحید‘پرویز‘سکندر‘ عنصر ‘آریان‘تنویر‘ماجد‘زاہد‘شیرمحمد‘عمران ‘سرور اور40 نامعلوم افراد نے سڑک پر درختوں کی شاخیں ،سیمنٹ ، اینٹیں اور خاتون کی لاش رکھ کر روڈ بلاک کیاہواتھا اور ہوئے نعرے بازی کررہے تھے ، پولیس کودیکھتے ہی اینٹیں اور روڑے مارناشروع کردئیے جس سے سرکاری گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی ۔بتایا گیا ہے کہ کرن کا خاوند عقیل اصغر مسقط میں مقیم ہے ،ٹیلی فون پر تلخ کلامی پر خاتون نے تیزاب پی کر خودکشی کرلی تھی جس پر کارروائی عمل میں لائی جاچکی تھی۔ مظاہرین متوفیہ کے خاوند عقیل اصغر اور اسکے گھروالوں کیخلاف مقدمہ کے اندراج کامطالبہ کررہے تھے ، پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی۔

مزید پڑہیئے

ملتان

اتائیت کے خاتمہ کیلئے زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان

ڈی سی کانشتر او پی ڈی اور زیر تعمیر کینسر بلاک کی تعمیرکا جائزہ

میٹرک امتحانات کی سخت مانیٹرنگ، ڈپٹی کمشنر کے دورے

سکندر آباد:غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ، کاروباری زندگی مفلوج

تونسہ بیراج کے قریب ٹریفک حادثہ، 6افراد زخمی

لودھراں میں بجلی چوری کیخلاف آپریشن، 13ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس