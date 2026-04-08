گجرات :17سال قبل مریدکے سے چھیناٹرک برآمد ، ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )گجرات پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی کی مشترکہ کارروائی 17 سال قبل مریدکے سے چھینا گیا مزدا ٹرک برآمد کرکے ملزم گرفتار کر لیا۔

 سیف سٹی گجرات کے PSCA الرٹ سسٹم کے ذریعے دوران لائیو سرویلنس ایک بلیک لسٹڈ مزدا گاڑی (نمبر DGA-9394) کی نشاندہی ہوئی، گاڑی 2009 میں دوران ڈکیتی چھینی گئی تھی ، ابتدائی الرٹ شاہین چوک انٹری/ایگزٹ پوائنٹ پر موصول ہوا جس کے بعد گاڑی کی نقل و حرکت کو مانیٹر کرتے ہوئے کنجاہ کی جانب ٹریس کیا گیا۔ کنجاہ پولیس نے ناکہ بندی کرکے ٹرک ڈرائیور محمد اشفاق سکنہ فیض آباد گجرات کو گرفتار کر کے ٹرک کو قبضہ میں لے لیا۔ 

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
سارا مسئلہ سارا فساد اسرائیل کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خوف کا کمال
رؤف کلاسرا
جاوید حفیظ
مڈل ایسٹ کا دیرپا سکیورٹی سٹرکچر
جاوید حفیظ
سلمان غنی
عام آدمی کی مشکلات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
معاشی بحران یا پالیسیوں کا تضاد؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علاج معالجہ اور شرعی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر