صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ٹیچنگ ہسپتال میں سہو لیات کا جائزہ

  گوجرانوالہ
گوجرانوالہ( سٹی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلتھ ریفارمز پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گوجرانوالہ میڈیکل ٹیچنگ ہسپتال (جی ایم سی) کا دورہ کیا اور ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔

 دورے کے دوران انہوں نے ٹراما سنٹر، ایمرجنسی وارڈ، ڈینگی وارڈ، فارمیسی، او پی ڈی،ریڈیالوجی، لیبارٹریز اور دیگر طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مریضوں اور تیماداروں سے ملاقات کی اور ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور علاج کے معیار کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مریضوں کی بروقت دیکھ بھال، صفائی کے مؤثر انتظامات، ادویات کی مسلسل فراہمی اور عملے کی حاضری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

