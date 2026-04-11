احکامات کی خلاف ورزی پر علی پورچٹھہ کے 3نجی سکول بند
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر علی پورچٹھہ کے 3نجی سکول بند کر دئیے گئے ۔
سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی وزیرآباد آصف مسعود اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر معین کھوکھر نے کارروائی کرتے ہوئے 3 سکولوں کو سیل کر دیا۔ یہ سکول حکومت کی جانب سے جمعہ اور ہفتہ کے روز سکول بند رکھنے کے واضح احکامات کے باوجود کھلے ہوئے تھے ۔ سی ای او آصف مسعود کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔