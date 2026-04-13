300کلو مضر صحت اچار اور سرخ مرچ تلف،2یونٹ بند

  • گوجرانوالہ
اچار کی سٹوریج کیلئے نان فوڈ گریڈ و کیمیکل والے برتنوں کا استعمال کیا جارہا تھا

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر جعلساز مافیا کیخلاف زیرو ٹالرینس پالیسی کے تحت فوڈ سیفٹی ٹیموں نے گوجرانوالہ مزمل آباد نوشہرہ ورکاں روڈ اور نارووال میں اچار اور گرائنڈنگ یونٹ پر کارروائیاں کیں جس میں300کلو مضر صحت اچار اور سرخ مرچیں تلف کرکے گرائنڈنگ یونٹ بند کردیا اور دونوں یونٹس کو بھاری جرمانے عائد کرد ئیے ۔ بتایا گیا ہے کہ گوجرانوالہ میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی مزمل آباد نوشہرہ ورکاں روڈ پر واقع اچار یونٹ پر اچار کی سٹوریج کیلئے نان فوڈ گریڈ و کیمیکل والے برتنوں کا استعمال کیا جارہا تھا، کیڑے اورفنگس زدہ سبزیوں پھلوں سے اچار تیار کیا جارہا تھا، انتہائی بدبودار اور گندا ماحول ہونے پر کارروائی عمل لائی گئی، لازم ریکارڈ، میڈیکل، ٹریننگ عدم موجود ،صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے ، پھل اور سبزیاں قوانین کے خلاف زمین پر رکھی پائی گئیں، غیر معیاری اچار کو دلکش پیکنگ لگا کر دیہات اور نواحی علاقوں میں فروخت کیا جانا تھا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق زیادہ منافع کی لالچ میں عوام کی صحت سے کھیلنے والے مافیا کیخلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں، بنیادی اشیائے ضروریہ میں ملاوٹ کرنے والے معاشرے کا ناسور ہیں، کاروبار جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا، غذائی دہشتگردوں اور فوڈ فراڈ مافیا کو کیفرکردار تک پہنچائیں گے ۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

کمشنر کے جاری ترقیاتی منصوبے رواں سال مکمل کرنیکا حکم

سیف سٹی پراجیکٹ آخری مراحل میں، جرائم میں کمی متوقع

چنیوٹ جنرل بس بیوٹیفکیشن ، تجاوزات کے خاتمے کا حکم

جماعت اسلامی کی 25 اپریل سے 15 مئی تک رابطہ عوام مہم

جماعت اسلامی ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی :یاسر اقبال

جڑانوالہ میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام تیز کر دیا گیا

امید باقی ہے
پھلتا پھولتا کاروبار
اوراندرونی محاذ ؟
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
اعلیٰ اخلاقی اقدار
