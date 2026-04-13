صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوزری مصنوعات کی تیاری کیلئے فیکٹریاں دوبارہ فعال

  • گوجرانوالہ
3 سال قبل انڈسٹری عارضی طور پر بند ہوگئی تھی، چین سے مشینری درآمد

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) آئندہ موسم سرما سے قبل ہوزری مصنوعات کی تیاری کیلئے گوجرانوالہ میں 2ہزار سے زائد چھوٹی بڑی ہوزری فیکٹریاں دوبارہ فعال ہوگئیں۔ 3 سال قبل ہوزری انڈسٹری عارضی طور پر بند ہوگئی تھی اورہزاروں مزدور متاثر ہوئے جو یومیہ اجرت پرمحنت مزدوری کرنے لگے ،رواں سال چائنہ سے ہوزری مشینری کی بڑی کھیپ امپورٹ کی جارہی ہے جس کے باعث ہوزری فیکٹریوں میں مصنوعات کی تیاری دوبارہ شروع کردی گئی۔ مختلف اقسام کے دھاگے کا ریٹ برقرار نہ رہنے سے ہوزری مصنوعات متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔گوجرانوالہ میں ہوزری کی صنعت ایشیا کی بڑی منڈی ہے گوجرانوالہ میں تیار ہونے والی مصنوعات کی ڈیزائننگ اور خوبصورتی عالمی معیار کے مطابق ہونے کے باعث انڈیا اور چائنہ کی مصنوعات کو مات دیدی ہے ۔ گوجرانوالہ میں چھوٹی ہوزری فیکٹریوں میں بچوں،خواتین کے گرم کپڑے ،جرسیاں،سویٹر ودیگرہوزری مصنوعات تیار کی جاتی ہیں ان فیکٹریوں سے ہزاروں افراد کا روزگار وابستہ ہے ۔سالہا سال سے ان فیکٹریوں میں موسم گرما کا آغاز ہوتے ہی مصنوعات کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور مارکیٹ میں سپلائی کے علاوہ مصنوعات سے گودام بھی بھر لئے جاتے ہیں۔ ہوزری انڈسٹریز سے وابستہ افرادنے آئندہ سردی سیزن کیلئے انڈسٹریز کو دوبارہ چلانا شروع کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نصاب میں مصنوعی ذہانت پر مبنی مضمون شامل کرنیکا فیصلہ، سلیبس کی تیاری

میپکو مانیٹرنگ نظام فعال بنانے کا فیصلہ

ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت کا وفد کے ہمراہ نشتر سائنس کالج کادورہ

حافظ سلمان علی رانا پی ایم اے وہاڑی کے جنرل سیکرٹری منتخب

پٹرول سستا،ٹرانسپورٹرز کو ریلیف عوام تک پہنچانے کا حکم

اویس سرورڈسٹرکٹ جیل کمیٹی وہاڑی کے چیئرمین مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر