صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے روڈ پرتعمیراتی کام 2ماہ سے بند، شہریوں کو مشکلات

  • گوجرانوالہ
کامونکے روڈ پرتعمیراتی کام 2ماہ سے بند، شہریوں کو مشکلات

ٹھیکیدار، مشینری غائب ،اناج کی منڈیوں تک رسائی کیلئے متبادل راستے استعمال

تتلے عالی(نامہ نگار )کامونکے روڈ پرتعمیراتی کام دو ماہ سے بند،پبلک ٹرانسپورٹ،اہل علاقہ کی مشکلات میں اضافہ ہوگیا ۔ تتلے عالی سے کامونکے روڈ جوکہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث اہل علاقہ کو جی ٹی روڈ تک پہنچنے کیلئے مشکلات کا سامنا ہے ، پنجاب حکومت کی ہدایت پر مذکورہ سڑک کی تعمیر 3 ماہ قبل شرو ع کی گئی تھی لیکن دوماہ سے ٹھیکیدار مشینری سمیت غائب ہونے کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ اور مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ،اناج کی منڈیوں تک رسائی کیلئے متبادل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے ۔اہل علاقہ نے اصلا ح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پولیو کا پہلا روز،2لاکھ 29ہزار 609بچوں کو قطرے پلائے گئے

ڈپٹی کمشنر دفتر کے سبزہ زار میں تعلیمی اداروں کے طلبہ کے ہمراہ پودا لگا کر مہم کا عملی مظاہرہ کیا

پاکستان ایک گلدستہ ،خوبصورتی مسالک کے اتحاد میں ،عبدالخبیر آزاد

اپیلوں کی سماعت، 7 ملازمین کو برخاست کا فیصلہ برقرار

کوڑا پوائنٹ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا

ناجائز اسلحہ، منشیات اور پتنگ بازی کیخلاف مہم کے دوران8افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر