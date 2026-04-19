فراڈہائوسنگ سو سائٹیز کے معاملات سی سی ڈی کو دینے کا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
فراڈہائوسنگ سو سائٹیز کے معاملات سی سی ڈی کو دینے کا مطالبہ

اوور سیز پاکستانیوں سے دھوکہ ہو رہا ، سرمایہ کاری کرنے سے گریزاں ہیں:چودھری ناصر

 گجرات (نامہ نگار )صدر پاکستان بزنس فورم جرمنی ، چیئرمین پاکستان اوورسیز الائنس فورم یورپ چودھری ناصر محمود نے کہا ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اوورسیز کے ساتھ فراڈ کر رہی ہیں، ان کے معاملات سی سی ڈی کو د ئیے جائیں کیونکہ لاکھوں اوورسیز پاکستانیوں نے بیرون ممالک سے سوسائٹیز کو پلاٹ خریدنے کیلئے رقوم بھجوائیں مگر وہ نہ تو ان کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں اور ان کی کوئی شنوائی ہو رہی ہے اور وہ وعدے بھی پورے نہیں کرتے ، اوورسیز پاکستانیوں سے فراڈ کر رہے ہیں، ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد ختم ہو چکا ، اس لئے وہ ملک میں سرمایہ کاری کرنے سے گریزاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز اوورسیز کے ایسے کیسز سی سی ڈی کے سپرد کریں تاکہ ان کی شنوائی ہو سکی ۔ناصر محمود نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر آفس سے جو بھی آرڈر جاری ہوں ان پر بھی سی سی ڈی کے ذریعے عمل کر ایا جائے اور ان احکامات کی روشنی میں قانونی کارروائی ہونی چا ہیے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

کراچی

نقل کے خلاف پہلا بڑا ایکشن ، ہیڈ ماسٹر معطل ، نوٹیفکیشن جاری

ریبیز کے علاج میں تاخیر جانوں کے ضیاع کاسبب قرار

چھالیہ کے اسمگلروں کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید ،ملزمان گرفتار

ثقافتی ورثے کی حفاظت قومی ذمہ داری ،گورنر

ریٹائرڈ پی آئی اے ملازمین کوطبی سہولیات فراہم کرنے کاحکم

شہری جان ومال کے تحفظ سے محروم ہوچکے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل