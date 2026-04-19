چکن مہنگا ہونے سے فروزن فوڈز کی قیمتوں میں بھی اضا فہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )چکن کی قیمتوں میں عدم استحکا م کے با عث چکن سے تیا ر ہو نے والی فروزن فوڈز کی قیمتوں میں بھی اضا فہ کر دیا گیا،
مختلف کمپنیو ں کی پیکجز کی فروزن آٹمز ڈرم سٹکز، نگٹس، کو فتے ، چکن پیٹی، چکن کبا ب سمیت دیگر آئٹمز پر یکمشت فی کلو گرام 80-100روپے اضا فہ کیا گیا ہے ۔ اس حوالے سے با ت کر تے ہو ئے شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں مہنگا ئی نے کہرا م مچا یا ہوا ہے لیکن ان کو کو ئی پو چھنے والا نہیں اشیا خوردو نوش کے تما م چیزیں روزا نہ کی بنیا د پر مہنگی ہو تی ہیں۔ دوسری جانب سرکاری ریٹ لسٹ میں سبزی اور پھل مزید مہنگے کر د ئیے گئے ۔