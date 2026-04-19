جامکے چٹھہ میں کسانوں نے گندم کی کٹائی کا عمل تیز کر دیا
جامکے چٹھہ(نامہ نگار )جامکے چٹھہ میں گندم کی کٹائی کا عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ۔
حالیہ دنوں میں موسم کی بہتری اور بارشوں کے تھمنے کے بعد کسانوں نے کھیتوں میں تیار کھڑی فصل کی کٹائی تیز کر دی ۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس سال گندم کی پیداوار مجموعی طور پر بہتر رہنے کی توقع ہے تاہم کچھ علاقوں میں بارشوں ، ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے باعث فصل کو جزوی نقصان بھی پہنچا ۔ حکام کا کہنا ہے کہ گندم کی خریداری کیلئے مراکز جلد فعال کئے جائیں گے تاکہ کسانوں کو ان کی محنت کا مناسب معاوضہ بروقت مل سکے ۔