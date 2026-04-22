سٹامپ ڈیوٹی میں کمی ،سرمایہ کاری بڑھے گی :ارسلان خان

  • گوجرانوالہ
رئیل اسٹیٹ انڈسٹری 50 سے زائد صنعتوں کو متحرک رکھتی ہے : تنویر ریاض

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر )رئیل اسٹیٹ ایجنٹس اینڈ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ رئیل اسٹیٹ سیکٹر ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو قومی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ، اس شعبے میں سرگرمیوں کا فروغ ملکی معیشت پر براہِ راست مثبت اثرات مرتب کرتا ہے ۔پنجاب رئیل اسٹیٹ ایجنٹس اینڈ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین ارسلان خان نے اپنے بیان میں حکومتِ پنجاب کے حالیہ فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ سٹامپ ڈیوٹی کو 3 فیصد سے کم کر کے 1 فیصد کرنا انتہائی دانشمندانہ اور خوش آئند قدم ہے ، اس اقدام سے نہ صرف پراپرٹی کے لین دین میں تیزی آئے گی بلکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے سے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں نئی سرمایہ کاری کے دروازے کھلیں گے ۔ اس موقع پر صوبائی صدر میاں تنویر ریاض نے کہا کہ رئیل اسٹیٹ انڈسٹری 50 سے زائد صنعتوں کو متحرک رکھتی ہے لہذا اس شعبے کو مکمل طور پر فعال کرنے کیلئے حکومت کو ٹیکسوں کے نظام کو مزید سہل بنانا ہوگا ،توقع ہے کہ حکومتی سطح پر ٹیکسوں میں مزید کمی سے نہ صرف کاروبار بڑھے گا بلکہ ملکی معاشی استحکام کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ 

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

اسلام آباد : قربانی کے جانوروں کی 6 عارضی مویشی منڈیاں 349.5 ملین روپے میں نیلام

چیئرمین سی ڈی اے کا گندھارا سٹیزن اینڈ ہیریٹیج کلب کا دورہ کام جلد مکمل کرنیکی ہدایت

علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفہ آج بھی قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ،سیدال خان

پبلک پرائیویٹ اتھارٹی ،حکومت پر مالی بوجھ کم،نجی شعبہ سرمایہ کاری کریگا ،پرویز اشرف

اقبال کی فکر آج بھی پاکستان کے مستقبل کیلئے رہنمائی کا مؤثر اور زندہ سرچشمہ ،اورنگزیب کھچی

پانچ سے چھ ماہ کے لیے ادویات کا وافر ذخیرہ موجود ،وزیر صحت

آج کے کالمز

ایاز امیر
پیغام رسانی کافی نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سول سروسز اکیڈمی لاہور اور خواجہ آصف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابیں کیوں نہیں پڑھی جاتیں؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات کا دوسرا دور،امیدیں اور توقعات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
خاموش معاہدہ اور وائٹ ہاؤس کا جواب
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساواتِ بنی آدم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر