صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر کے صدر کی قومی بینک کے حکام سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
تاجر وں کیلئے بینکنگ کو آسان بنانے اور قرضوں کی فراہمی میں تیزی لانے پر زور

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار ) گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احمد حسن نے قومی بینک ریجنل حکام کے ساتھ مشاورتی میٹنگ کی جس میں بزنس کمیونٹی کو درپیش بینکنگ مسائل اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات میں گجرات چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر سلمان بٹ، ممبر شہزاد میر اور سیکرٹری جنرل عثمان مظفر بھی صدر چیمبر کے ہمراہ تھے ۔ قومی بینک کی جانب سے ایس وی پی/ریجنل ہیڈ ریٹیل بینکنگ گروپ شاہد محمود، ایس وی پی/ریجنل ایگزیکٹو ایسٹس محمد نعیم، اے وی پی/منیجر سرکولر روڈ برانچ فریحہ جاوید اور یونٹ ہیڈ لائبلٹی سہیل احسن نے شرکت کی۔

میٹنگ میں تاجر برادری کے لیے بینکنگ کے عمل کو آسان بنانے اور صنعتی قرضہ جات کی فراہمی میں تیزی لانے پر زور دیا گیا۔ بینک اور چیمبر کے درمیان ایک مضبوط رابطہ کاری کا نظام وضع کرنے پر اتفاق کیا گیا تاکہ مقامی صنعت کاروں کے مسائل فوری حل کیے جا سکیں۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ مقامی صنعت کی ترقی اور خطے میں پائیدار معاشی خوشحالی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ناگزیر ہے ۔صدر چیمبر احمد حسن نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گجرات کی صنعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ،نیشنل بینک جیسے اداروں کا تعاون یہاں کی تجارت کو مزید بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے ۔ نیشنل بینک کے ریجنل ہیڈ شاہد محمود نے یقین دلایا کہ بینک بزنس کمیونٹی کو ہر ممکن سپورٹ فراہم کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایم 6موٹر وے کیلئے معاہدہ ایک سنگ میل ،وزیر مواصلات

بیوٹیفکیشن منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے ،کمشنر راولپنڈی

منشیات سماجی ناسور ،خاتمے کیلئے ملکر کام کرنا ہوگا ،ڈپٹی کمشنر

محمد علی رندھاوا کی والدہ کے ایصال ثواب کیلئے دعائیہ تقریب

ایس ایس پی آپریشنز کا ناکہ جات کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

سی پی اوراولپنڈی کی کھلی کچہری آج ہوگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن