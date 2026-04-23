صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج منصوبہ کی مقررہ مدت میں تکمیل ترجیح : عبد الرزاق

  • گوجرانوالہ
میگا منصوبے کی تکمیل سے شہر میں نکاسی آب کا نظام بہتر ہو جائیگا:ڈی سی حافظ آباد

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کاکہنا ہے کہ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت جاری سیوریج کے میگا پراجیکٹ کی مقررہ مدت اور معیار کے مطابق بروقت تکمیل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے تا کہ منصوبے کی تکمیل سے نکاسی آب کا نظام بہتر اور لوگوں کو منصوبے کے تعمیراتی کام سے ہونے والی دشوار ی کا خاتمہ ممکن ہو سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے علی پورروڈ،ونیکے چوک اور جیل روڈ پر سیوریج پراجیکٹ کی سائٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے زیر زمین بچھائے جانے والی سیوریج لائن، ڈسپوزل ورکس اور منصوبے کے دیگر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ تقریبا 7ارب 20کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج کے میگا منصوبے کی تکمیل سے شہر میں نکاسی آب کا نظام بہتر ہو جائیگااور بالخصوص موسم برسات میں بارشی پانی کے نکا س سے شہریوں کو خاصا ریلیف ملے گا۔انکاکہنا تھا کہ سیوریج کا یہ منصوبہ حکومت پنجاب کا ایک اہم عوامی،فلاحی اور ترقیاتی منصوبہ ہے جس کے تعمیراتی کام کی کوالٹی کو ہر لحاظ سے بہتر بنایا جائیگا۔ ضلعی انتظامیہ کی کوشش ہے کہ اندرون شہر منصوبے کو جلد ا ز جلد مکمل کر لیا جائے تا کہ شہریوں کو درپیش مشکلات کم ہو سکیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے جنرل بس سٹینڈ کا بھی دورہ کیا اور وہاں تعمیر ہو نے والے نئے شیڈ کے تعمیراتی کام اور مسافروں کیلئے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

داخلی خارجی راستوں پر کیمروں کی تنصیب شروع ہوگی

صاف پینے کے پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے ،کمشنر

بیوٹیفکیشن منصوبوں میں ناقص میٹریل رداشت نہیں کیا جائیگا

جیل روڈ شاہ پور صدرعرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال کے ہمراہ تحصیل پپلاں کا تفصیلی دورہ

کھلی کچہریاں فوری انصاف کی فراہمی کیلئے پولیس اور عوام کے مابین ایک پل کی حیثیت رکھتی ، آر پی او سرگودھا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن