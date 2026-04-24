ٹریک پر چہل قدمی کرتا نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق

  • گوجرانوالہ
زندگی ہارنے والا گجرات کا رہائشی زین حسن یونیورسٹی آف نارووال میں زیر تعلیم تھا

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ریلوے ٹریک پر چہل قدمی کرتا نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہوگیا۔ نوجوان کی شناخت زین حسن کے نام سے ہوئی جو گجرات کا رہائشی ہے نوجوان یونیورسٹی آف نارووال میں زیر تعلیم تھا جو گیمن جھیل پر واقع لاہور راولپنڈی ٹریک پر چل رہا تھا کہ راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی زد میں آ گیا اور جھیل میں جا گرا،حادثہ میں زخمی ہونے سے نوجوان پانی میں ڈوب گیا اور جان کی بازی ہار گیا۔ نوجوان کی نعش کو ریسکیو اہلکاروں نے جھیل سے نکال کر سول ہسپتال وزیرآباد منتقل کر دیا ۔ 

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ