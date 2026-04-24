تلاش گمشدہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) عمیرولدعبدالناصر، ذہنی توازن درست نہیں، اپنا نام بتاسکتاہے ۔19 اپریل 2026کی رات 9 بجے گھر سے نکلا واپس نہیں آیا۔ اگر کسی کوملے تواس پتہ پر اطلاع دی۔ محلہ نوید کالونی گلہ مسجد قبا،گلی نمبر6سلفی چوک، نوشہرہ روڈ گوجرانوالہ ۔ رابطہ نمبر0303-7831108
