پسرور :بھائی کی غیرت کے نام فائرنگ سے بہن شدید زخمی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا )تھانہ صدر پسرور کی حدود گاؤں چھچھریالی میں غیرت کے نام پر سگے بھائی کی فائرنگ سے بہن شدید زخمی ہوگئی۔

30 سالہ اریج نے 10 سال قبل خلیل سے پسند کی شادی کی تھی، جس پر بھائی کو شدید رنج تھا۔ذرائع کے مطابق اریج حال ہی میں صلح کے بعد اپنے والدین سے ملنے میکے آئی ہوئی تھی اسی دوران اس کا بھائی صدام خورشید ا طیش میں آ گیا اور اس پر30بور پستول سے فائرنگ کر دی۔ریسکیواہلکاروں نے زخمی خاتون کو تشویشناک حالت میں فوری تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پسرور منتقل کر دیا گیا ۔پولیس نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی تلاش شروع کر دی ۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ