سیالکوٹ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کی حلف برداری
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر ) سیالکوٹ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدر ثاقب جاوید، سینئر نائب صدر عمران مشتاق کھوکھر، نائب صدر ندیم احمد چودھری۔۔۔
جنرل سیکرٹری رضوان اسد، جوائنٹ سیکرٹری میاں فیصل وقاص، انفارمیشن سیکرٹری امیر حمزہ، فنانس سیکرٹری ریحان طارق، سرپرست سجاد احمد بٹ، ایگزیکٹو ممبران آفتاب حسین ناگرہ، نائب صدور پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن شکیل احمد خان اور جواد سرور بٹ، حامد حسن، شیراز اسلم اور جمیل اختر نے عہدوں کا حلف اٹھایا۔