لیڈر نا حق قید لیکن نظریہ قید نہیں کیا جا سکا :پی ٹی آ ئی
بہتر پاکستان کے حصول کیلئے ڈٹے رہنا ہوگا ،جلد حقیقی آ زادی حاصل کریں گے :رہنما
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ 25 اپریل 1996 کو شروع ہونے والی جدوجہد آج بھی جاری ہے ،عمران خان نے جب تحریک شروع کی تو شاید حالات اتنے مشکل نہیں تھے جتنے آج ہیں، ایک بہتر پاکستان کے حصول کیلئے ہمیں بس اسی طرح ڈٹے رہنا ہو گا اور وہ دن زیادہ دور نہیں جب ہم حقیقی آزادی حاصل کر لیں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے 30 ویں یوم تاسیس کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ اس موقع پر صاجنرادہ حامد رضا، روبا عمر ڈار، صدر بار سعید احمد بھلی، بیرسٹر جمشید غیاث ،سٹی صدر میاں اعجاز جاوید بھی موجود تھے ۔صاجنراد حامد رضا نے کہا کہ 30 سال پہلے ایک شخص کھڑا ہوا، نہ اقتدار تھا، نہ وسائل مگر ایک سچا وژن تھا۔ ایک ایسا پاکستان جہاں قانون سب کیلئے برابر ہو، جہاں کرپشن کا خاتمہ ہو اور عوام کو عزت اور انصاف ملے ۔آج وہی لیڈر نا حق قید میں ہے مگر ا ن کا نظریہ قید نہیں ہو سکا،جسم کو قید کیا جا سکتا ہے سوچ کو نہیں۔ اس موقع پر روبا عمر ڈار ، سعید احمد بھلی ،میاں اعجاز جاوید نے بھی خطاب کیا۔