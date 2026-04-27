نوشہرہ ورکاں میں 8کروڑ روپے سے میگا شجرکاری منصوبے کا آ غاز
نوکھر روڈ پر میگا شجر کاری منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیاافتتاحی تقریب کے مہمانِ خصوصی مسلم لیگی رہنماء مدثر قیوم ناہرا اور عرفان بشیر گجرممبرصوبائی اسمبلی تھے ۔ڈپٹی سیکرٹری جنگلات احمد رضا سرا نے بتایا کہ منصوبے کے تحت محکمہ جنگلات نوکھر تا نوشہرہ ورکاں روڈ اور باغ چوک تا اعوان چوک روڈ کے دونوں اطراف ہر 10 فٹ کے فاصلے پر درخت لگائے گا۔ مدثر قیوم ناہرا اور عرفان بشیر گجر نے بھی درختوں کی افا دیت پر روشنی ڈالی۔